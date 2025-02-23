Некоторые деревья считают защитниками от сглаза и порчи.

Уже очень скоро наступит весна, и тем, у кого еще не засажен участок, самое время интересоваться, какие деревья посадить на северной стороне или южной. Главное – подобрать те саженцы, которые не только помогут создать тень, порадуют плодами, а и смогут сыграть защитную роль в энергетическом плане – прикроют собой от сглаза или смогут принести еще какую-то пользу.

В первую очередь, нужно разобраться, как правильно расположить насаждения по территории – например, какие деревья посадить вдоль забора, а какие лучше разместить ближе к самому дому. Важно понимать, насколько высокими будут растения, и высадить их так, чтобы они друг друга не затеняли и таким образом не мешали друг другу расти. Постарайтесь высадить высокорослые растения подальше от низкорослых.

Считается, что в энергетическом плане одно из самых сильных деревьев, которое можно посадить на участке, – это каштан. Ему приписывают свойство "сметать" всю отрицательную энергетику, убирать ее, и таким образом ни один сглаз не просочится в ваш дом.

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Вот какие плодовые деревья посадить на участке возле дома

Недалеко от жилого помещения можно высадить вишню. Бытует мнение, что такое растение приносит удачу в дом. Есть еще большой плюс – вишня достаточно ветроустойчива, поэтому даже в случае бури ее ветки, скорее всего, не повредят дом.

Если вас интересует, еще какие деревья посадить перед домом – тогда обратите внимание на калину.

Почему стоит отдать предпочтение этому растению:

Калину считают растением с положительным "зарядом", оно якобы способно успокаивать человека.

С практической точки зрения также есть плюс – плоды калины долго могут радовать глаз, а также имеют полезные свойства.

Яблони – вот еще какие деревья можно посадить возле дома, получать позитив в энергетическом плане, да еще и наслаждаться вкусными и полезными плодами. Считается, что яблони особенно полезны для девушек, в которых просыпается женственность. Есть суеверие, что если спать в комнате, возле которой растет яблоня, то во сне можно увидеть суженого.

Какие деревья посадить перед домом – фото

Меньше проблем у тех, кто имеет большой участок – в таком случае не обязательно ущемлять свою фантазию и подбирать щепетильно растения, чтобы сэкономить площадь, и можно посадить деревья, крона которых в будущем способна затенить большую территорию.

Вот какие деревья лучше посадить на участке, если площадь большая, так это ивы. Считают, что они являются защитниками от сглаза и порчи. Еще ивам приписывают способность избавлять от депрессии и головных болей. Растения не стоит садить возле дома, а вот в конце большого участка им можно найти местечко.

Ранее УНИАН посоветовал, что сажать после огурцов в этом году.

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