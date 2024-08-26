Речные дельфины Амазонки являются уникальным пресноводным видом.

Команда биологов, ветеринаров и рыбаков временно отловила редких пресноводных дельфинов в Амазонии, чтобы изучить состояние их здоровья, надеясь избежать повторения гибели сотен млекопитающих в прошлом году из-за сильной засухи, пишет Reuters.

Дельфинов, которым грозит вымирание, вынесли на берег для анализа крови и других обследований и вернули в озеро Тефе в бассейне Амазонки, как только исследователи закончили свою работу.

В издании подчеркнули, что рыбаки были осторожными, чтобы не травмировать взрослую самку дельфина во время вылова. Ее держали рядом с молодым потомством, чтобы избежать стресса для животных.

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"Она расслабилась, и мы смогли провести все тесты. Она оказалась здоровой", - отметила руководитель проекта Мириам Мармонтель из Института устойчивого развития Мамирауа, который спланировал экспедицию, чтобы временно отловить до 20 дельфинов.

Отмечается, что работа включала в себя взятие образца для биопсии, чтобы проверить, есть ли в ее коже загрязнители, а также установление микрочипа для дальнейшей идентификации.

"В прошлом году в результате самой длинной в истории тропических лесов Амазонки засухи, частично вызванной изменением климата, в озере Тефе, что является притоком реки Амазонки, были найдены туши более 200 речных дельфинов, которые плавали в воде", - напомнили в Reuters.

В то же время исследователи отметили, что низкий уровень воды в реке во время засухи привел к тому, что вода нагрелась до невыносимой для дельфинов температуры. Также в водах Амазонки погибли тысячи рыб из-за недостатка кислорода в воде.

Розовые дельфины - что известно о животных

Речные дельфины Амазонки, многие из которых имеют яркую розовую окраску, являются уникальным пресноводным видом, который обитает только в реках Южной Америки и является одним из немногих видов пресноводных дельфинов, которые остались в мире.

По словам Мармонтель, они надеются установить причины прошлогодней гибели дельфинов до начала засушливого сезона в Амазонии, чтобы исследователи смогли быстрее отреагировать.

"Мы стремимся узнать больше о состоянии здоровья дельфинов в то время, когда уровень воды начинает снижаться, а температура повышаться, чтобы мы могли идентифицировать изменения и знать, связаны ли они с более высокими температурами, или с токсинами или загрязнителями в воде", - объяснила она в интервью агентству Reuters.

Другие исследования о животных

Ранее исследователи выяснили, могут ли бегемоты летать. По их словам, когда животные достигают максимальной скорости, то действительно могут взлететь в воздух.

"Раньше мне было трудно работать с бегемотами, потому что они очень труднодоступны. Они невероятно опасны, наиболее активны ночью, и проводят много времени в воде", - рассказал профессор эволюционной биомеханики, возглавлявший исследование Джон Хатчинсон.

Также исследование показало, что слоны зовут друг друга по имени, так же как люди. Это свидетельствует о том, что слоны могут быть способными к абстрактному мышлению, что делает их гораздо более сложными в социальном плане млекопитающими, чем считалось ранее.

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