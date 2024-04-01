Мертвых дельфинов видели в Одесской области, в Крыму, от Новороссийска и побережья Краснодарского края.

В марте из-за российской агрессии, в частности, действия подводных лодок, на побережье Черного моря найдены десятки погибших млекопитающих.

Как отмечает доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, в акваторию Юго-Западной части Черного моря недавно вернулись с зимовки дельфины и млекопитающие. Их уже видели сотрудники заповедника.

Он констатирует, что в этой части морской акватории уже давно нет кораблей противника, как это было в марте 2022 года.

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"Тогда началась ужасная массовая гибель китообразных и их выбрасывало сотнями на разные черноморские берега... Но обидно, что снова, в военном марте 2024 года уже погибло несколько десятков дельфинов в бухтах Севастополя и других берегов оккупированного Крыма...", - отмечает ученый.

Кроме того, мертвые млекопитающие обнаружены в РФ - неподалеку от Новороссийска и побережья Краснодарского края, и среди этих животных - есть и контуженные. Как утверждает Русев, они - с симптомами поражения сонарами.

"Причем, многие среди погибших, дельфины - вида белобочка. К нашим, одесским, берегам и побережью Болгарии также выбросило азовок, погибших от войны в оккупированных орками водах Черного моря. И это является подтверждением того факта, что активность вражеских субмарин и надводных лодок в той части Черного моря возле Крыма, Новороссийска - является главным фактором продолжения гибели редких черноморских китообразных", - говорит Русев.

По его словам, ранее, до начала полномасштабного вторжения РФ, выбросы дельфинов на побережье в марте были очень редким явлением. Сейчас, во время войны и влияния военного фактора - нападения на Украину, по счетам ученых, уже погибло несколько тысяч животных. Эти данные Русев приводит с учетом того, что море выбрасывает на побережье только 5% погибших животных. То есть значительную часть трупов люди не видят.

Гибель дельфинов во время войны

Ранее ученые неоднократно отмечали, что из-за российской агрессии произошла массовая гибель морских млекопитающих. Как утверждают ученые, по состоянию на конец 2023 года, в морской акватории погибли примерно 50 тыс. животных. Также из-за взрывов, обстрелов, а некоторые птицы покинули заповедные земли и больше в Одесскую область не вернулись. По словам Русева, с 24 февраля 2022 года российские оккупанты нанесли природе колоссальный ущерб. Больше всего пострадали дельфины, которых погибло тысячи - трупы находили на территории "Тузловских лиманов", пляжах Одессы и тому подобное.

По данным Русева, этот факт подтвержден различными источниками, а исследования ученых стали доказательством экоцида российских захватчиков. Дельфины погибают, потому что теряют ориентацию из-за влияния сонаров подводных лодок, из-за бомбардировок, в частности, в районе Кинбурнской косы на Николаевщине и тому подобное.

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