Вчера компания попрощалась с предыдущей версией своего знаменитого антропоморфного робота Atlas.

Знаменитая своими передовыми разработками в робототехнике американская компания Boston Dynamics представила свою очередную разработку - совершенно новую версию человекоподобного робота Atlas. Соответствующий ролик был опубликован на youtube-канале компании.

"Мы представляем следующее поколение роботов-гуманоидов - полностью электрического робота Atlas, предназначенного для реального применения. Новый Atlas, основанный на десятилетиях исследований подтверждает нашу способность создавать наиболее ловких и полезных мобильных роботов, которые решают самые сложные задачи в современной индустрии", - говорится в заявлении.

Сам презентационный ролик достаточно короткий и не раскрывает всех возможностей робота. Очевидно лишь то, что он способен самостоятельно подниматься из лежачего положения и двигаться, как человек.

Отметим, что вчера Boston Dynamics попрощалась с предыдущей версией Atlas, к которой было приковано внимание всего мира. Это был один из самых совершенных антропоморфных роботов в мире (если не самый совершенный). Он, в частности, мог бегать и прыгать: при этом движения робота были очень похожими на человеческие.

Характеристики Atlas даже позволяли ему заниматься паркуром: впрочем, сами разработчики отмечали, что для создания таких комплексов упражнений необходимы месяцы тонкой настройки.

Boston Dynamics - справка

Boston Dynamics является инженерной компанией, которая специализируется на робототехнике. Она известна многими разработками, в частности, четвероногим роботом BigDog.

Среди других - шестиногий робот RiSE, способный подниматься по вертикальным поверхностям.

В декабре 2020 года японская SoftBank, которая на тот момент владела Boston Dynamics, договорилась о продаже компании корейскому автоконцерну Hyundai. Сейчас в Boston Dynamics работает около 500 сотрудников.

Вас также могут заинтересовать новости: