По информации компании, такое приложение могло бы помочь с подготовкой к жизни в обществе после тюрьмы.

Facebook работает над созданием сервиса для людей, которые возвращаются в общество после тюремного заключения.

Реклама нового приложения под названием The Re-Entry появилась в ленте некоторых пользователей Instagram, пишет Bloomberg.

Читайте такжеFacebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)В рекламном объявлении пользователям предлагали протестировать приложение, представленное как сервис, способный помочь в «подготовке к жизни после тюрьмы при поддержке сообщества», и оставить отзыв.

В Facebook сообщили, что изучают различные способы решения проблем, «с которыми сталкиваются представители маргинализированных сообществ» в приложениях компании, а The Re-Entry было предназначено лишь для внутреннего тестирования.

На данный момент компания сняла с показов рекламу приложения. Как заявили в Facebook, не планировалось, что ее увидят обычные пользователи.

Bloomberg отмечает, что компания часто экспериментирует с идеями сервисов и приложений, которые впоследствии никогда не реализуются.

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Перевод: Катерина Комолова