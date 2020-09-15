Самая ожидаемая новинка презентации — линейка iPhone 12.

Все в ожидании "яблочных" новинок, ведь уже сегодня, 15 сентября, компания Apple представит новую линейку гаджетов.

УНИАН расскажет, где смотреть презентацию Apple 2020 и какие новинки покажет компания в этом году.

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Презентация Apple 2020: где и во сколько смотреть

Как сообщили в Apple, презентация начнется 15 сентября в 20:00 по Киеву. Прямая трансляция будет проводиться со штаб-квартиры Apple Park в Купертино.

Посмотреть презентацию Apple онлайн можно будет на YouTube-канале компании и на сайте УНИАН.

Презентация Apple 2020: что представит Apple 15 сентября

Ожидается, что 15 сентября компания покажет новые смарт-часы Apple Watch SE и Apple Watch Series 6, а также планшеты iPad Air 4 и iPad 8.

Самая ожидаемая новинка презентации — линейка iPhone 12: Apple должна представить iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и, возможно, еще одну модель iPhone.

Но до сих пор неизвестно, представит ли компания новые iPhone 12: многие инсайдеры писали, что Apple покажет новые айфоны в октябре 2020. Но не исключено, что "яблочный" гигант удивит фанатов и все-таки представит iPhone 12 сегодня.

В сети уже сейчас обсуждают видео, на котором предположительно запечатлена задняя часть корпуса нового iPhone 12:

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Автор: Ольга Робейко