Гостям острова действительно придется выполнять "обязанности". За работу платить не будут, но питание и отель тоже будут бесплатными.

Австралийский регион Тасмания решил привлечь больше туристов в зимние месяцы, предложив посетителям ряд необычных "вакансий". Как пишет Independent, среди предлагаемых вакансий - сборщик устриц, исследователь паранормальных явлений, звездочет и выгульщик вомбатов.

Тасмания - большой остров к югу от Австралии с довольно умеренным климатом, но в июне - августе здесь царит местная "зима", во время которой поток туристов снижается. Поскольку пляжей полно и так по всей Австралии, остров предлагает туристам "незабываемые впечатления" и "путешествия без оплаты".

"Независимо от того, хотите ли вы творческой стимуляции или отдыха на свежем воздухе - в компании животных, ремесленников или вообще никого - для этого есть удивительная работа", - заявили в Tourism Tasmania.

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Пока предложенные работы не оплачиваются, но и самому туристу не нужно будет платить за транспорт, питание и отель - все оплатит Управление туризма Тасмании. Вакансии, доступные только для граждан Австралии, предлагают один день опыта, но есть критерий соответствия и обязанности, которые нужно выполнить.

В должностной инструкции для выгульщика вомбатов (местное сумчатое животное, похожее на огромного хомяка) указано, что вы "будете помогать поддерживать физическое и психическое благополучие наших вомбатов", выводя их на ежедневные утренние прогулки. Сотрудники "будут уговаривать их встать с постели, чтобы заставить двигаться" и "держать мотивацию поощрением и закусками". Чтобы иметь право на участие, турист должен быть "любителем животных и природы, заядлым пешеходом и терпеливой душой".

Исследователь паранормальных явлений сможет использовать "новейшее оборудование для охоты на привидений", чтобы обнаружить паранормальную активность в Уиллоу Корт, старейшем постоянно работающем приюте Австралии.

"Вы попадете в палату строгого режима для сумасшедших преступников и настроитесь на признаки паранормального явления", - говорится в описании.

Для этого тасманийское управление по туризму хочет кого-то с "магнетической личностью" и "шестым чувством".

Тот, кто "легко надевает и снимает наши водонепроницаемые ботфорты", может стать рабочим устричного промысла - собирать, сортировать и чистить моллюсков.

Для туристов, которых беспокоит холод, Tourism Tasmania сообщает, что есть вакансия "кочегара сауны", которая предусматривает уход за сауной на дровах в месте для глемпинга (нечто среднее между отелем и кемпингом) с видом на Тасманово море.

Есть также вакансии для охотников за трюфелями и "шептунов вина". Tourism Tasmania стремится увеличить количество туристов с помощью этих вакансий, поскольку они стремятся вернуть его на допандемийский уровень.

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