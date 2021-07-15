После полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона на орбиту его компания объявила очень необычную акцию.

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который на прошлой неделе впервые отправился в космический полет, предлагает двум счастливчикам повторить его опыт.

Об этом сообщает Space.com.

Два места в одной из следующих миссий Unity разыграют на платформе Omaze, где поводится и сбор средств для реализации этой идеи. Само участие в розыгрыше при этом бесплатное.

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Предполагается, что запуск ожидается в начале 2022 года из космопорта Америка - стартовой и посадочной площадки VSS Unity, которая находится в штате Нью-Мексико.

При этом участникам программы необходимо соответствовать ряду требований, среди которых совершеннолетие и наличие документа о вакцинации от коронавируса.

В день полета ракетополан VMS Eve доставит экипаж на высоту около 80 километров, где они в течение четырех минут смогут ощущать невесомость. NASA, Вооруженные силы США и Федеральное авиационное управление США официально признают такую высоту выше границы космоса.

После полета Брэнсона в Virgin Galactic поступило около 600 заявок от желающих полететь на экскурсию в космос - стоимость такой "путевки" составляет около 250 тысяч долларов.

Также УНИАН сообщал о намерении Ричарда Брэнсона построить отель на Луне и создать много космических кораблей, чтобы снизить стоимость полетов в космос.

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Автор: Станислав Кожемякин