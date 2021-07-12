Каждый из желающих готов заплатить около 250 тысяч долларов за билет.

Компания Virgin Galactic получила около 600 заявок от желающих полететь на экскурсию в космос после того, как ее владелец, британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил полет за пределы земной гравитации и успешно вернулся на землю.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Каждый из желающих готов заплатить около 250 тысяч долларов за экскурсию в космос.

Полет Брэнсона в космос: подробности

11 июля корабль компании Virgin Galactic в рамках первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и успешно приземлился на космодроме «Америка» в штате Нью-Мексико, США.

Читайте такжеКосмическая гонка миллиардеров: Брэнсон собрался лететь на неделю раньше БезосаНа борту корабля были 70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон, два пилота – Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

«Следующим поколениям мечтателей: если мы смогли сделать это, даже не представляю, что сможете вы», – заявил Брэнсон во время полета.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. Ее цель – наладить туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников.

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Автор: Катерина Шварц