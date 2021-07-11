На борту корабля будет команда из двух пилотов и четырех специалистов, включая самого Брэнсона.

Сегодня миллиардер Ричард Брэнсон должен будет отправиться в суборбитальный космический полет на своем ракетоплане VSS Unity.

Онлайн-трансляция испытательного пуска будет вестись на Youtube-канале аэрокосмической компании Брэнсона Virgin Galactic.

Отмечается, что на борту корабля будет команда из двух пилотов и четырех специалистов, включая самого Брэнсона.

Ранее СМИ писали, что Брэнсон стремится опередить в космосе богатейшего человека мира, основателя Amazon Джеффа Безоса - тот планирует полететь на корабле основанной им компании Blue Origin 20 июля.

Что известно о полете Брэнсона

22 мая Virgin Galactic провела успешный пуск VSS Unity с двумя пилотами на борту. Сегодня на корабле впервые полетят еще и четверо пассажиров.

Вместе с Брэнсоном полетят три специалиста компании: главный инструктор-космонавт Бет Мозес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Космолетом будут управлять пилоты Virgin Galactic Дэйв Маккей и Майкл Масуччи.

Virgin Galactic была основана в 2004 году. Ее цель – наладить туристические туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. В перспективе планируется и освоение орбитальных полетов.

Первый ракетоплан компании VSS Enterprise потерпел крушение в 2014 году. Ему на смену пришел VSS Unity, который совершил первый полет в 2016 году.

Как будет проходить полет

Ракетоплан VSS Unity поднимается в воздух с помощью самолета-носителя White Knight Two, отстыковываясь на высоте 15 км. Далее он включает собственный двигатель и разгоняется до сверхзвуковых скоростей, выходя на околокосмическую высоту. Полет продлится 2,5 часа, но невесомость на борту будет ощущаться лишь на протяжении 5-6 минут.

Отметим, максимальная высота полета, которую покорил VSS Unity, на сегодня составляет 89 км. Командование ВВС США считает границей космоса высоту в 80 км, в то время как Международная авиафедерация определяют границу космоса в 100 км.

Брэнсон vs Безос

На сегодняшний день в сфере космического туризма Virgin Galactic конкурирует с американской Blue Origin, созданной в 2000 году основателем Amazon Джефом Безосом.

В июне Безос объявил, что полетит первым пассажирским рейсом Blue Origin на своей ракете New Shepard. Запуск Blue Origin запланирован на 20 июля. Миллиардер собирается лететь со своим братом, а также с победителем публичного аукциона, купившем билет за 28 миллионов долларов, и легендарным пионером аэрокосмической промышленности, 82-летней Уолли Фанк.

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Автор: Дмитрий Захаров