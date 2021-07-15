В планах Брэнсона построить много кораблей для полетов в космос.

Миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон, который 11 июля впервые отправился в суборбитальный космический полет, планирует построить отель на Луне. Он намерен создать много космических кораблей, чтобы снизить стоимость полета.

Об этом пишет Daily Mail.

"Построим ли мы однажды отель на Луне, о чем я всегда мечтал, или оставим это моим детям - посмотрим. Но это еще одна мечта, которую, если у меня будет время, я с удовольствием осуществлю в один прекрасный день", - рассказал Брэнсон

По его словам, в планах Virgin Galactic создать много космических кораблей, что снизит стоимость путешествия на земную орбиту в дальнейшем. При этом миллиардер заверил, что новые аппараты смогут летать выше и дольше.

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"Может быть, однажды, когда у нас будет 20 космических кораблей, для меня снова найдется место - например, на мое 90-летие. Но посмотрим, как пойдет. Я почти вернулся на Землю, но не совсем. Это была мечта всей жизни. Мечты нечасто превращаются в реальность", - подытожил Брэнсон.

Полет Брэнсона в космос: подробности

11 июля корабль компании Virgin Galactic в рамках первого туристического суборбитального полета достиг границы с космосом и успешно приземлился на космодроме "Америка" в штате Нью-Мексико, США.

На борту корабля были 70-летний британский миллиардер и владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон, два пилота – Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

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Автор: Анастасия Горбачева