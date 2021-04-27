Космонавты, находящиеся на станции, вернутся на Землю 1 мая.

Отстыковку корабля Crew Dragon компании SpaceX от Международной космической станции (МКС) перенесли с 28 на 30 апреля.

Читайте такжеКорабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКСКак сообщается на сайте NASA, космонавты, находящиеся на станции, вернутся на Землю 1 мая. Перенос отстыковки связан с неблагоприятными погодными условиями в зоне приводнения у побережья Флориды в среду.

«Миссия NASA SpaceX Crew-1 с космонавтами NASA Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером и Шенноном Уокером, а также Соичи Ногути из Японского агентства аэрокосмических исследований теперь нацелена на возвращение на Землю в 11:36 в субботу, 1 мая, в Мексиканский залив у побережья Флориды. Космический корабль Crew Dragon Resilience должен отстыковаться от Международной космической станции в 17:55 в пятницу, 30 апреля, чтобы отправиться домой»,— говорится в сообщении, передает kommersant.

Запуск Crew Dragon к МКС

23 апреля с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon. Корабль доставил на МКС космонавтов NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, космонавта Европейского космического агентства Тома Песке и космонавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ. 24 апреля Crew Dragon пристыковался к МКС. Тогда сообщалось, что с прибытием экипажа на станции четыре дня будут находиться 11 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая