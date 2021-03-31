Миссия состоится не ранее 15 сентября 2021 года на борту космического корабля Crew Dragon.

Компания SpaceX представила всех членов экипажа первой гражданской миссии в космос.

Об этом сообщается на сайте миссии Inspiration4.

Миссия состоится не ранее 15 сентября 2021 года на борту космического корабля Crew Dragon, который будет запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9.

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В рамках миссии Inspiration4 в космос отправятся:

38-летний основатель и гендиректор Shift4 Payments Джаред Айзекман (командир миссии). Он в рамках благотворительной кампании по сбору средств для St. Jude Children's Research Hospital оплатит места трех других астронавтов.

(командир миссии). Он в рамках благотворительной кампании по сбору средств для St. Jude Children's Research Hospital оплатит места трех других астронавтов. 41-летний сотрудник корпорации Lockheed Martin и ветеран ВВС США Кристофер Семброски (специалист миссии, бортинженер). Он с детства интересовался космосом, работал консультантом космического лагеря. Будучи студентом колледжа работал волонтером в ProSpace по продвижению космических путешествий и частного космоса. Также он служил в ВВС США, обслуживая флот межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 111; нес службу в Ираке и ушел в отставку в 2007 году. Получил степень бакалавра аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла.

(специалист миссии, бортинженер). Он с детства интересовался космосом, работал консультантом космического лагеря. Будучи студентом колледжа работал волонтером в ProSpace по продвижению космических путешествий и частного космоса. Также он служил в ВВС США, обслуживая флот межконтинентальных баллистических ракет Minuteman 111; нес службу в Ираке и ушел в отставку в 2007 году. Получил степень бакалавра аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла. 51-летняя предприниматель, педагог, Сиан Проктор (пилот миссии). Она - специалист по геологии и коммуникациям. Ее отец работал в NASA, а сама она прошла на тренажерах четыре симуляции космических миссий. Она интересуется Марсом, написала книгу рецептов марсианской еды, была финалистом программы NASA Astronaut 2009, имеет лицензию пилота. 20 лет она преподавала геолого-геофизические науки в Общественном колледже Саут-Маунтин в Фениксе

(пилот миссии). Она - специалист по геологии и коммуникациям. Ее отец работал в NASA, а сама она прошла на тренажерах четыре симуляции космических миссий. Она интересуется Марсом, написала книгу рецептов марсианской еды, была финалистом программы NASA Astronaut 2009, имеет лицензию пилота. 20 лет она преподавала геолого-геофизические науки в Общественном колледже Саут-Маунтин в Фениксе 29-летняя ассистент врача Хейли Арсено (бортовой врач). В детстве перенесла рак костей. Сейчас Арсено работает помощником врача в больнице St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях.

Сообщается, что все члены экипажа будут проходить коммерческую подготовку космонавтов SpaceX.

Гражданская миссия SpaceX: что известно

Американская компания SpaceX Илона Маска собирается до конца 2021 года запустить ракету Falcon 9 в рамках первой коммерческой миссии полета на орбиту. На борту будут находиться только гражданские лица.

Пуск планируется провести в Центре космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида. Ракета должна выйти на околоземную орбиту, после чего экипаж пробудет там несколько дней.

Первая гражданская миссия собирает средства на поддержку больницы St. Jude Children's Research Hospital и на данный момент привлекла $113 млн.

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Автор: Александр Топчий