Археологи получили данные от местных экологов, которые кое-что знали об этом месте, но не догадывались, на сколько оно легендарное.

Археологи обнаружили в итальянском лесу каменную стену, которая использовалась римской армией во время эпической "битвы" с лидером восстания рабов и гладиатором Спартаком и его сторонниками.

Каменная стена и земляные валы простираются более чем на 3 км в лесу Доссоне-делла-Мелиа на юге центральной Калабрии, пишет Іndependent. Ученые установили, что стена и прилегающие к ней рвы были частью сооружений, построенных римским полководцем Марком Лицинием Крассом в 71 г. до н.э. для сдерживания Спартака и его войск.

Археологи получили данные от местных экологов, которые знали о стене, но не знали, что это может быть.

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Для изучения этого места археологи использовали передовые методы радиолокационного и лазерного сканирования, а также анализ образцов почвы. Они обнаружили, что когда-то параллельно стене шел глубокий ров, теперь покрытый мхом и простирающийся почти на 1,5 км.

На месте в итальянском лесу археологи также нашли несколько сломанных железных орудий, в том числе рукоятки мечей, большие изогнутые лезвия, наконечники копий. По данным Археологического института Америки, находки указывают на то, что на этом месте, вероятно, произошло эпическое столкновение.

Историки упоминали битву и стену, построенную для сдерживания Спартака, в нескольких книгах, в том числе в "Жизни Красса", написанной греческим философом Плутархом. По словам археологов, Спартак, вероятно, хотел преодолеть стену, чтобы вырваться из ловушки, построенной Крассом.

"Мы начали изучать оружие, найденное вдоль стены, и самые близкие сравнения проводятся с оружием позднего республиканского периода. Мы считаем, что определили место столкновения", - прокомментировал открытие археолог Андреа Мария Дженнаро из Министерства культуры Италии.

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Все, что осталось от кожаной обуви, которую исследователи проанализировали с помощью рентгеновских лучей - это ее подошва и несколько "хорошо сохранившихся ногтей". Рентгеновские снимки показали, что это была калига, прочная сандалия с подкованными гвоздями, которая была частью униформы, выдаваемой солдатам римских легионеров и вспомогательным войскам.

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