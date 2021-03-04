Короткие комедийные клипы будут организованы в ленту и проигрываться один за другим.

Стриминговый сервис Netflix запустил в своем мобильном приложении функцию Fast Laughs – она предлагает пользователям короткие комедийные клипы, взятые из фильмов, сериалов и стенд-апов из каталога Netflix.

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Как сообщается, в блоге Netflix, комедийные сценки будут организованы в ленту и проигрываться одна за другой.

Лента будет формироваться для пользователя индивидуально. Зрители смогут сохранять любимые сцены, делиться ими в соцсетях и немедленно переходить к просмотру полной версии шоу.

Сейчас функция Fast Laughs доступна пользователям iPhone в нескольких странах, но скоро начнется тестирование версии для Android.

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Автор: УНИАН