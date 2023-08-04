Ожидается, что геомагнитное возмущение начнется 4-5 августа.

На Солнце зафиксировали вспышку, которая была направлена на Землю. Об этом сообщает The Watchers.

Как сообщается, вспышка на солнце произошла 2 августа. Ученые также зафиксировали признаки, указывающие на то, что во время вспышки произошел выброс корональной массы.

По данным издания, столкновение с Землей ожидается в конце 4 - начале 5 августа. Существует вероятность умеренных штормов уровня G2.

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Магнитные бури в августе 2023 - прогноз на месяц

Магнитные бури - это возмущения, которые возникают в магнитном поле Земли в результате вспышек на Солнце. Сильные колебания магнитного поля могут нанести серьезный ущерб работе систем связи и негативно повлиять на здоровье человека.

Прогнозы ученых указывают на довольно активный август с несколькими магнитными бурями. В этом месяце ожидается три шторма. Первый из них - слабая магнитная буря, ожидается 3 и 4 августа и оценивается в 4 балла.

Середина месяца принесет сильную магнитную бурю, которая пройдет 12 и 13 августа. Это будет мощное явление, достигающее 5 баллов.

А вот в конце месяца намечается последнее опасное явление. 20 августа ожидается сильная магнитная буря, оцениваемая также в 5 баллов, а 21 августа уровень магнитной активности снизится до 4 баллов.

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