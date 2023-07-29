В августе на Земле ожидается три магнитные бури, одна из которых будет мощной по силе.

Геомагнитные бури - опасные для людей солнечные явления, которые могут повредить самочувствию. Работники солнечных лабораторий могут предугадать такие события за несколько недель благодаря постоянному наблюдению за Солнцем. В дни повышенной активности наблюдается выброс энергии, что влияет на магнитное поле Земли.

Мы расскажем, когда будут геомагнитные бури в августе, как они влияют на здоровье и как защититься от них.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Когда магнитные бури в августе 2023

По прогнозам ученых, "штормить" в августе будет три раза. Первая слабая магнитная буря ожидается 3 и 4 августа - её сила составит 4 балла. Затем в середине месяца Землю накроет сильная магнитная буря 12 и 13 августа. В оба дня мощность бури достигнет 5 баллов. Последнее опасное явление прогнозируется в конце месяца. 20 августа будет сильная магнитная буря (5 баллов), а 21 августа - слабая солнечная активность (4 балла).

Как влияют на человека магнитные бури

Влияние магнитных бурь на здоровье не совсем изучено учеными. Некоторые исследования показывают, что всплеск солнечной активности может ухудшить самочувствие всех метеозависимых людей на Земле. В других экспериментах последствия бури ощущали только космонавты и пилоты.

Что бы не говорила наука, но многие люди жалуются на негативные последствия геомагнитных колебаний. Чаще всего их влияние ощущают пожилые люди, обладатели хронических болезней и беременные женщины.

Возможны такие симптомы магнитной бури:

головная боль;

головокружение;

тошнота и рвота;

боль в спине и пояснице;

ломота костей;

повышенное артериальное давление;

высокая температура;

учащенный пульс;

бессонница;

обострение хронических болезней.

Но чрезмерно боятся магнитных бурь все же не следует. Для большинства людей они не представляют серьезной угрозы.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила, и тогда негативные последствия этого явления вас не коснутся.

Откажитесь от фастфуда, жирной, жареной, острой пищи. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, а также зелени. Пейте больше жидкости - не меньше 1,5 л в день, в том числе в виде чая и компотов. В опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить. Проводите больше времени на свежем воздухе. Увеличьте физическую активность - займитесь зарядкой, сделайте пробежку, прокатитесь на велосипеде или хотя бы больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату, особенно на ночь. Не участвуйте в конфликтах и минимизируйте стресс в вашей жизни, по возможности не общайтесь с неприятными людьми. Перед сном примите контрастный душ. Ложитесь спать в одно и то же время. Спите не меньше 7 часов в сутки. Для более крепкого сна попробуйте засыпать в берушах.

Если же самочувствие сильно ухудшилось - по возможности отдохните и отложите любую работу. К счастью, все серьезные бури августа выпадают на выходные дни.

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