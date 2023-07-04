На Солнце произошла сильнейшая вспышка, излучение от которой достигло Земли. Об этом сообщает Science Alert.
Как сообщается, активная область солнечных пятен под названием AR 3354 вызвала солнечную вспышку X-класса - самую мощную категорию, на которую способно наше Солнце.
Вспышка на Солнце привела к кратковременному, но сильному отключению радиосвязи на западе США и в Тихом океане, поскольку она ударила по верхним слоям атмосферы Земли.
Как сообщается, впереди у нас несколько бурных месяцев, поскольку Солнце приближается к 11-летнему пику своей активности. По данным Королевской обсерватории Бельгии, количество солнечных пятен достигло 21-летнего максимума.
Последний солнечный минимум и конец 24 солнечного цикла были зарегистрированы в 2020 году. Сейчас солнце находится в 25 цикле, пик которого ожидается в июле 2025 года.
Ученые предсказывают, что текущий солнечный цикл может быть одним из самых сильных из когда-либо зарегистрированных.
Отмечается, что солнечная активность может повлиять на Землю не только в виде отключений радио. Достаточно мощная вспышка может создать помехи спутниковой связи, в том числе навигации. Это может привести к перебоям в электросети, отключению электричества и даже нарушить миграционное поведение животных.
Магнитные бури в июле 2023 - прогноз
В июле ожидается 5 магнитных бурь. Одна из них уже прошла. Ближайшая ожидается 7-8 июля, она будет слабой.
Третий период магнитных бурь прогнозируется 12-13 июня. В середине июля ожидается затяжная, но слабая магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Последняя магнитная буря ожидается 29 июля.