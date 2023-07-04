Ученые предупреждают, что солнечная активность будет нарастать.

На Солнце произошла сильнейшая вспышка, излучение от которой достигло Земли. Об этом сообщает Science Alert.

Как сообщается, активная область солнечных пятен под названием AR 3354 вызвала солнечную вспышку X-класса - самую мощную категорию, на которую способно наше Солнце.

Вспышка на Солнце привела к кратковременному, но сильному отключению радиосвязи на западе США и в Тихом океане, поскольку она ударила по верхним слоям атмосферы Земли.

Видео дня

Как сообщается, впереди у нас несколько бурных месяцев, поскольку Солнце приближается к 11-летнему пику своей активности. По данным Королевской обсерватории Бельгии, количество солнечных пятен достигло 21-летнего максимума.

Последний солнечный минимум и конец 24 солнечного цикла были зарегистрированы в 2020 году. Сейчас солнце находится в 25 цикле, пик которого ожидается в июле 2025 года.

Ученые предсказывают, что текущий солнечный цикл может быть одним из самых сильных из когда-либо зарегистрированных.

Отмечается, что солнечная активность может повлиять на Землю не только в виде отключений радио. Достаточно мощная вспышка может создать помехи спутниковой связи, в том числе навигации. Это может привести к перебоям в электросети, отключению электричества и даже нарушить миграционное поведение животных.

Магнитные бури в июле 2023 - прогноз

В июле ожидается 5 магнитных бурь. Одна из них уже прошла. Ближайшая ожидается 7-8 июля, она будет слабой.

Третий период магнитных бурь прогнозируется 12-13 июня. В середине июля ожидается затяжная, но слабая магнитная буря, которая продлится с 16 по 19 июля. Последняя магнитная буря ожидается 29 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: