Ученые заметили, что между этими FRB и землетрясениями есть сходство.

Загадочные взрывы, исходящие из глубокого космоса, могут быть результатом "звездных землетрясений".

В течение многих лет ученые наблюдали быстрые радиовсплески, или FRB, исходящие из некоторых частей космоса. Это очень интенсивные и короткие выбросы энергии, и хотя их зафиксировано было много, исследователи до сих пор не знают, откуда они и как образовываются.

Теперь же ученые заметили, что между этими FRB и землетрясениями есть сходство. Ученые провели исследование и предположили, что взрывы могут быть результатом аналогичного поведения звезд, известного как звездотрясения, пишет Independent.

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Это лишь одно из возможных объяснений необычных всплесков, которые привели к предположениям, что это может быть что угодно: от столкновения нейтронных звезд с черными дырами до инопланетных технологий. Однако большинство из них пришли к выводу, что по крайней мере некоторые из этих FRB идут от нейтронных звезд, которые образуются, когда звезды-сверхгиганты превращаются в невероятно плотный маленький объект.

В новом исследовании ученые изучили данные почти 7 тыс. всплесков, взятых из трех разных источников, которые посылают повторяющиеся FRB, исследуя время и энергию, в которой они возникли. Затем они также изучили данные о землетрясениях и данные о солнечных вспышках и сравнли их.

"Результаты показывают заметное сходство между FRB и землетрясениями следующим образом: во-первых, вероятность возникновения афтершока для одного события составляет 10-50%; во-вторых, частота возникновения афтершоков уменьшается со временем; в-третьих, частота афтершоков всегда постоянна, даже если активность FRB-землетрясений существенно меняется; и в-четвертых, нет корреляции между энергиями главного толчка и его афтершоков", - объяснил профессор Томонори Тотани из Токийского университета.

Полученные результаты заставили ученых предположить, что на внешней поверхности нейтронных звезд существует твердая кора. Затем эта кора испытывает звездные землетрясения так же, как и поверхность Земли – и эти землетрясения затем выпускают мощные взрывы энергии, которые доходят до нас в виде FRB.

"Изучая звездотрясения на далеких сверхплотных звездах, среда которых отличается от Земли, мы можем получить новое представление о землетрясениях", - отметил Тотани.

Другие исследования

По самым оптимистичным прогнозам ученых, планета Земля станет непригодной для жизни человечества через 250 млн лет. По истечении этого времени, как утверждают авторы исследования, материки объединятся и расположатся в тропических широтах и возле экватора. А это, вместе с глобальным потеплением, приведет к тому, что 96% суши планеты станет непригодной для жизни каких-либо млекопитающих.

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