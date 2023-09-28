Ученые рассказали, что нашу планету постигнет апокалиптический конец.

По самым оптимистичным прогнозам ученых, планета Земля станет непригодной для жизни человечества через 250 млн лет.

По истечении этого времени, как утверждают авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Geoscience, материки объединятся и расположатся в тропических широтах и возле экватора. А это, вместе с глобальным потеплением, приведет к тому, что 96% суши планеты станет непригодной для жизни каких-либо млекопитающих.

К такому выводу пришла команда ученых из Бристолького университета, рассчитавшая траекторию движения участков земной коры и материков. По мнению ученых, в ходе этого процесса Африка и Евразия продолжат сближаться друг с другом, с двух сторон сжимая в кольцо Аравийский полуостров, после чего объединенный Афро-Евразийский континент врежется в Америку.

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Атлантический океан в результате этого движения станет двумя морями, одно из которых будет находиться между современными Канадой и Габоном, другое - между нынешними Мексикой и Южной Африкой.

Мадагаскар окажется зажат между Африкой и Бразилией.

Ученые отметили, что такое слияние вызовет резкий рост вулканической активности и, как следствие, катастрофическое повышение концентрации в земной атмосфере углекислого газа.

Это усилит парниковый эффект, в результате чего более 90% суши превратится в бесплодную, а огромные территории станут пустынями. Результаты вычислений указывают на то, что в летний период большая часть единого материка будет прогреваться до 40 °C, высушивая реки.

Авторы отметили, что при таких условиях центральные части суперконтинента станут пустыней, где млекопитающие не выживут, "за исключением некоторых видов".

Ученые отметили, что если сегодня для жизни человека пригодны две трети планеты, то через 250 млн лет жить можно будет лишь в прибрежных и полярных районах планеты, которые в совокупности составляющие лишь около 8% ее поверхности.

Как утверждают авторы исследования, такой сценарий неизбежно приведет к массовому вымиранию, причем не только млекопитающих, а всего живого.

"В будущем жизни придется столкнуться с еще большими трудностями. И от одной этой мысли уже становится немного депрессивно", - прокомментировала профессор Немецкого центра исследования Земли в Потсдаме Ханна Дэвис.

Другие прогнозы ученых

В мире сбылся один из давних прогнозов специалистов, когда сильные наводнения пришли вслед за рекордно высокими температурами. По словам профессора Университета Ньюкасла Хейли Фаулер, в районе Средиземного моря застойная погода и теплое море способствовали наводнениям от Испании до Греции, Болгарии и Турции.

По словам специалистов, поскольку планета продолжает нагреваться, природных катклизмов избежать не удастся.

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