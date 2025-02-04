Среди подсистем IPEx - камера и система пылеудаления для навигации.

В NASA создали необычного робота-экскаватора IPEx, который предназначен для работы на лунной поверхности. Он будет заниматься добычей полезных ископаемых, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что IPEx может выполнять функции бульдозера и самосвала. Его ключевой задачей станет добыча и транспортировка лунного реголита. Из него можно добывать такие важные ресурсы, как водород, кислород и даже воду.

"Проект IPEx является подтверждением стремления NASA использовать передовые технологии для достижения целей освоения Луны. Снижая зависимость от ресурсов, поставляемых с Земли, IPEx является важнейшим компонентом стратегии NASA по обеспечению устойчивого присутствия человека на Луне и за ее пределами", - сказал руководитель проекта IPEx и главный исследователь в Космическом центре имени Кеннеди Джейсон Шулер.

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В издании поделились, что в IPEx используется новая конструкция вращающихся полых цилиндров с черпаками. Их назвали ковшовыми барабанами.

Согласно заявлению NASA, этот робот способен выкопать до 10 000 килограммов лунного реголита за один лунный день (13,5 суток). Это эквивалентно весу 20 взрослых слонов. В издании напомнили, что раньше роботизированным системам удавалось собирать всего по несколько десятков килограммов материала.

В издании подчеркнули, что добыча такого огромного количества реголита позволит обеспечить астронавтов, которые в будущем отправятся на Луну, большим количеством кислорода.

Среди подсистем IPEx - камера и система пылеудаления для навигации и четкого видения, а также система мобильности для передвижения по лунной поверхности с помощью колес и система терморегулирования. В издании добавили, что робот имеет модульную конструкцию, что позволяет его легко модернизировать.

В марте 2024 года в NASA уже провели испытание этой роботизированной системы. IPEx показал отличные результаты в навигационных тестах.

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