Такое тестирование для абитуриентов проводится в Украине впервые и только в этом году в связи с российской агрессией.

В Украине утвержден календарный план организации и проведения национального мультипредметного теста (НМТ) в 2022 году.

В этом году НМТ будет проходить в три сессии: основную, дополнительную и специальную, сообщают в МОН.

Когда состоятся сессии НМТ 2022

основная: 18 июля - 10 августа;

дополнительная: 16 - 20 августа;

специальная: 12 - 16 сентября.

Желающим, которые не имели возможности вовремя создать регистрационную карточку для участия в НМТ, можно будет сделать это с 10 по 20 июня, а затем 8-12 июля на своей информационной странице обязательно подтвердить желание проходить НМТ для участия в дополнительной сессии тестирования.

Напомним, национальный мультипредметный тест (НМТ) вводится в Украине впервые и только в 2022 году в связи с российской агрессией. Чтобы принять участие в этом тестировании абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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