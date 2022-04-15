По состоянию на сегодня тестирование не планируют откладывать – оно должно состояться в июле.

В этом году украинские школьники вместо уже привычного ВНО будут сдавать его упрощенный аналог, так называемый Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Он пройдет в компьютерном формате и будет состоять из трех блоков: украинского языка, математики и истории Украины. Организаторы тестирования рассказали, каким будет содержание заданий блока НМТ с последней.

Особенности теста по истории Украины

Содержание заданий будет соответствовать действующей программе ВНО по истории Украины. Она охватывает все темы, предусмотренные в школьном курсе этой дисциплины, а именно:

Украина в годы Первой мировой войны;

Начало украинской революции;

Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности;

Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;

Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;

Западноукраинские земли в межвоенный период;

Украина в годы Второй мировой войны;

Украина в первые послевоенные годы;

Украина в условиях десталинизации;

Украина в период обострения кризиса советской системы;

Восстановление независимости Украины;

Становление Украины как независимого государства;

Создание новой Украины.

Отмечается, что в блоке НМТ по истории Украины будут задания, касающиеся исторического периода: "История Украины 1914.– начала XXI века". Эти темы были составляющими ГИА в форме ВНО по истории Украины.

Всего в блоке НМТ по истории Украины 20 заданий, среди которых:

15 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;

5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").

Как будут оцениваться задания по истории Украины

По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.

Итак, за выполнение заданий блока НМТ по истории Украины можно получить от 0 до 35 баллов.

По состоянию на сегодня тестирование не планируют откладывать – оно должно состояться в июле. Зарегистрироваться на упрощенное ВНО можно до 19 апреля.

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