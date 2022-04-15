В этом году украинские школьники вместо уже привычного ВНО будут сдавать его упрощенный аналог, так называемый Национальный мультипредметный тест (НМТ).
Он пройдет в компьютерном формате и будет состоять из трех блоков: украинского языка, математики и истории Украины. Организаторы тестирования рассказали, каким будет содержание заданий блока НМТ с последней.
Особенности теста по истории Украины
Содержание заданий будет соответствовать действующей программе ВНО по истории Украины. Она охватывает все темы, предусмотренные в школьном курсе этой дисциплины, а именно:
- Украина в годы Первой мировой войны;
- Начало украинской революции;
- Развертывание Украинской революции. Борьба за восстановление государственности;
- Установление коммунистического тоталитарного режима в Украине;
- Утверждение большевистского тоталитарного режима в Украине;
- Западноукраинские земли в межвоенный период;
- Украина в годы Второй мировой войны;
- Украина в первые послевоенные годы;
- Украина в условиях десталинизации;
- Украина в период обострения кризиса советской системы;
- Восстановление независимости Украины;
- Становление Украины как независимого государства;
- Создание новой Украины.
Отмечается, что в блоке НМТ по истории Украины будут задания, касающиеся исторического периода: "История Украины 1914.– начала XXI века". Эти темы были составляющими ГИА в форме ВНО по истории Украины.
Всего в блоке НМТ по истории Украины 20 заданий, среди которых:
- 15 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов;
- 5 заданий на установление соответствия (нужно установить по 4 "логические пары").
Как будут оцениваться задания по истории Украины
По 1 тестовому баллу будет начислено за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа и по 1 тестовому баллу за каждую правильно определенную логическую пару в заданиях на установление соответствия.
Итак, за выполнение заданий блока НМТ по истории Украины можно получить от 0 до 35 баллов.
По состоянию на сегодня тестирование не планируют откладывать – оно должно состояться в июле. Зарегистрироваться на упрощенное ВНО можно до 19 апреля.
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