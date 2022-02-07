Уникальный экспонат уже не надеялись отыскать, но помогло стечение обстоятельств.

Артдетектив из Нидерландов Артур Бранд нашел бронзовую статуэтку бога виноделия Бахуса. Ее похитили в 1973 году из французского музея в коммуне Шатийон-сюр-Сен.

Об этом пишут BBC и Euronews.

Археологи нашли 40-сантиметровую статуэтку еще в 1894 году во время раскопок галло-римского поселения. Находку, датированную I веком, представили на парижской выставке лучших произведений французского искусства.

Экспонат хранился в музее в Шатийон-сюр-Сен, но в 1973 году ее похитили. Воры также украли 5 тысяч древнеримских монет.

Статуэтку уже не надеялись отыскать, но Бранд сделал это, при чем совершенно случайно.

К детективу обратился австрийский коллекционер с просьбой проверить статуэтку, которую он недавно купил. При этом, сделка была вполне законной.

Проведя расследование, детектив нашел фотографию этой статуэтки в археологическом журнале в 1927 году, а затем и заявление в полицию от 1973 года о ее похищении.

Коллекционер учел ценность статуэтки и вернул ее музею. По французскому закону ему должны были выплатить "небольшое вознаграждение" за ответственное хранение находки. Учитывая ценность статуэтки, сумма получилась "внушительной". Сум не называют.

Кроме того, музей отблагодарил и Бранда. Детектив теперь может до конца жизни бесплатно посещать музей в Шатийон-сюр-Сен.

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