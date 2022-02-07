Статуэтку вернули музею почти через 50 лет / фото RFI English / Twitter

Артдетектив из Нидерландов Артур Бранд нашел бронзовую статуэтку бога виноделия Бахуса. Ее похитили в 1973 году из французского музея в коммуне Шатийон-сюр-Сен.

Об этом пишут BBC и Euronews.

Археологи нашли 40-сантиметровую статуэтку еще в 1894 году во время раскопок галло-римского поселения. Находку, датированную I веком, представили на парижской выставке лучших произведений французского искусства.

Экспонат хранился в музее в Шатийон-сюр-Сен, но в 1973 году ее похитили. Воры также украли 5 тысяч древнеримских монет.

Уникальный экспонат отыскал Артур Бранд / фото twitter.com/brand_arthur

Статуэтку уже не надеялись отыскать, но Бранд сделал это, при чем совершенно случайно.

К детективу обратился австрийский коллекционер с просьбой проверить статуэтку, которую он недавно купил. При этом, сделка была вполне законной.

Проведя расследование, детектив нашел фотографию этой статуэтки в археологическом журнале в 1927 году, а затем и заявление в полицию от 1973 года о ее похищении. 

Коллекционер учел ценность статуэтки и вернул ее музею. По французскому закону ему должны были выплатить "небольшое вознаграждение" за ответственное хранение находки. Учитывая ценность статуэтки, сумма получилась "внушительной". Сум не называют.

Детектив теперь сможет посещать музей бесплатно / фото twitter.com/brand_arthur

Кроме того, музей отблагодарил и Бранда. Детектив теперь может до конца жизни бесплатно посещать музей в Шатийон-сюр-Сен.

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