Самым дорогим лотом оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете", на котором художник изобразил свою возлюбленную Мари-Терезу Вальтер.

На аукционе "Sotheby'S", который провели в Лас-Вегасе, продали 11 работ Пикассо.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Самым дорогим лотом оказалось полотно "Женщина в красно-оранжевом берете", на котором художник изобразил свою возлюбленную Мари-Терезу Вальтер. Его продали за 40 миллионов долларов.

Всего за 9 картин и 2 керамические статуэтки Пикассо выторговали 110 миллионов долларов. Интересно, что работы Пикассо, которые продали на аукционе, последние 20 лет висели на стенах ресторана и отеля.

Новые владельцы решили обновить художественную коллекцию и устроили распродажу. Впрочем, 12 работ художников таки оставили в своем собрании, чтобы и дальше украшать гостиничный ресторан.

Читайте такжеНа британском аукционе с молотка пустят картину Ван Гога, которую не выставляли более века

Другие картины Пикассо на аукционах

Одной из самых дорогих картин Пабло Пикассо считается картина "Алжирские женщины", которую художник написал, вдохновившись полотном 1834 года французского живописца Эжена Делакруа "Алжирские женщины в своих покоях". Она была продана в мае 2015 года на аукционе Christie'S в Нью-Йорке за рекордные $180 млн.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Денис Прядко