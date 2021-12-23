Исследователи наткнулись на сокровища с двух затонувших кораблей.

В Израиле во время раскопок на побережье Средиземного моря археологи наткнулись на сокровища, которые перевозились на двух кораблях около 1700 и 600 лет назад.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам древностей Израиля в Facebook.

Археологи предполагают, что оба судна были пришвартованы у берега, и что их уничтожил шторм.

Отмечается, что среди найденных артефактов есть восьмиугольное золотое кольцо с драгоценным зеленым камнем, на котором изображен образ "доброго пастыря", или Иисуса.

Кроме того, археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых древнеримских и мамлюкских монет, бронзовую статуэтку в форме орла, десятки бронзовых колокольчиков, которые должны были отгонять злых духов.

Читайте такжеЯйцо с идеально сохранившимся эмбрионом динозавра нашли на юге КитаяИзвестно, что один из кораблей, потерпевший крушение, принадлежит к эпохе Древнего Рима, а второй – более современный, так называемой эпохи мамлюков (1291–1516).

Напомним, ранее сообщалось, что в Египте археологи обнаружили один из потерянных египетских "храмов солнца", датируемый серединой XXV века до нашей эры.

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