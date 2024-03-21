Сверхтекучий вихрь помогает физикам узнать больше о поведении черных дыр.

Первый в своем роде "квантовый торнадо" достиг рекордной имитации черной дыры. Об этом сообщает Science Alert.

Водоворот, созданный в охлажденном практически до абсолютного нуля гелии, имитирует гравитационную среду черных дыр с такой высокой точностью, что дает беспрецедентное понимание того, как они тянут и искажают пространство-время вокруг себя.

"Использование сверхтекучего гелия позволило нам изучить крошечные поверхностные волны более детально и точно, чем в наших предыдущих экспериментах с водой", - говорит физик Патрик Шванчара из Ноттингемского университета в Великобритании, который руководил исследованием.

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Черные дыры, пожалуй, самые странные и экстремальные объекты во всей Вселенной. Их также очень трудно изучать, так как они не дают никакого излучения.

Один из способов узнать о них больше - создать аналоги черных дыр. Одним из типов аналогов черной дыры является вихрь или водоворот.

Любой материал, который приближается достаточно близко к черной дыре, начинает кружиться вокруг нее, а затем падать на нее, как вода кружится и журчит в канализационной трубе.

Это сравнение настолько удачно, что ученые даже построили водные вихри для изучения поведения черных дыр. Однако Шванчара и его коллеги пошли еще дальше – с помощью сверхтекучего гелия. Команда использовала необычные квантовые свойства сверхтекучего гелия-4 для создания своего рода "квантового торнадо".

Изучая этот торнадо, исследователи смогли выявить сходство между вихревым потоком и влиянием вращающейся черной дыры на искривленное пространство-время вокруг нее.

И это только начало. Теперь, когда исследователи продемонстрировали, что их эксперимент работает так, как они планировали, вихрь готов открыть новую область науки о черных дырах.

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