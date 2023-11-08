Ученые обнаружили старейшую черную дыру, образовавшуюся всего через 470 миллионов лет после Большого взрыва.

Ученые обнаружили старейшую черную дыру, образовавшуюся всего через 470 млн лет после Большого взрыва.

Результаты подтверждают теории о том, что сверхмассивные черные дыры существовали на заре Вселенной. Учитывая, что Вселенной 13,7 млрд лет, возраст этой черной дыры составляет 13,2 млрд лет, пишет Abcnews. Еще более поразительным для ученых является то, что эта черная дыра огромна - в 10 раз больше, чем черная дыра в Млечном Пути.

Исследователи полагают, что эта черная дыра образовалась из колоссальных облаков газа, которые рухнули в соседней галактике со звездами. Две галактики слились, и черная дыра взяла верх.

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По словам Приямвада Натараджан ученой из Йельского университета, тот факт, что телескоп Чандра обнаружил ее с помощью рентгеновских лучей, "без сомнения, подтверждает, что это черная дыра". "Этот объект считается квазаром, поскольку он активно растет, а газ ослепительно яркий", - пояснила она.

"Я нахожу удивительным, что Чандра может делать такие удивительные открытия спустя 24 года после своего запуска", - прокомментировал ведущий автор исследования Акос Богдан из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Черные дыры

Астрономы обнаружили небольшую черную дыру за пределами Млечного Пути, изучив, как она влияет на движение соседней звезды. Найденная черная дыра находится в рассеянном звездном скоплении NGC 1850 в соседней галактике Большое Магелланово Облако на расстоянии примерно 160 тыс. световых лет от Солнца.

Еще были обнародованы невероятные новые изображения, полученные NASA, которые показывают гигантскую черную дыру, убивающую огромную звезду.

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