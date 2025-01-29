Данный астероид представляет собой один из самых высоких рисков столкновения, когда-либо наблюдавшихся для объекта такого размера.

Гигантский астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что данный астероид представляет собой один из самых высоких рисков столкновения, когда-либо наблюдавшихся для объекта такого размера ("1 к 83"). Ему был присвоен рейтинг три по шкале риска Турина. Этот рейтинг означает близкое сближение, которое требует активного наблюдения со стороны астрономов.

Вместе с тем, эксперты призывают людей пока не беспокоиться.

Видео дня

"Вероятность столкновения все еще очень мала, и наиболее вероятным результатом будет близкое приближение камня, который пролетит мимо нас", - отметил инженер Catalina Sky Survey и охотник за астероидами Дэвид Рэнкин.

По данным Центра исследований околоземных объектов NASA, ожидается, что астероид, пролетит в пределах 106 200 километров от Земли в этот день. Впервые астероид 2024 YR4 обнаружили телескопами в Рио-Уртадо, Чили, в рамках проекта ATLAS.

Напомним, ранее УНИАН писал, что до 14 огромных астероидов могут скрываться в давно пугающем потоке космического мусора, который, дрейфует вблизи Земли.

Вас также могут заинтересовать новости: