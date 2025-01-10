Астрономы рассказали, как можно наблюдать это явление.

Огромный околоземный астероид пролетит близко от Земли. Уникальность этого события в том, что для такого большого объекта такое приближение к Земле - редкость.

"Подобное событие происходит в среднем раз в десятилетие", - сказал астроном Джанлука Маси из проекта Virtual Telescope. По словам Маси, астероид, названный (887) Алинда, является одним из пяти крупнейших, которые могут приблизиться к Земле более чем на 15 млн км к 2200 году, пишет Forbes.

В настоящее время яркость Алинды составляет 9,7 звездной величины, но она недостаточно яркая, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом. Ее можно увидеть с помощью бинокля из Северного полушария.

Видео дня

Она достигнет звездной величины 9,4 в воскресенье, 12 января и станет самой яркой за 10 дней ее пролета.

Где смотреть (887) Алинду

Алинду можно увидеть с помощью бинокля, движущейся через созвездие Близнецов, которое видно всю ночь сразу после наступления темноты.

По данным Европейского космического агентства, этот астероид был обнаружен в 1918 году. Его название используется для описания любого астероида, который вращается вокруг Солнца каждые четыре года или около того. Астероиды Алинда проводят большую часть времени в поясе астероидов между Марсом и Юпитером и редко приближаются к планете.

В следующий раз Алинда приблизится к Земле в 2087 году.

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