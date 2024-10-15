До 14 астероидов, возможно, "километрового класса", могут скрываться в давно пугающем потоке космического мусора, который, дрейфует вблизи Земли.
Как пишет Forbes, недавняя "охота" за крупными астероидами в рое Таурид, получившем название "роя астероидов Судного дня", выявила их меньше, чем ожидали астрономы.
"К счастью, мы обнаружили, что, скорее всего, в рое может быть всего от девяти до четырнадцати астероидов, которые соответствуют этому большому размеру", - сказал Куанчжи Йе, научный сотрудник кафедры астрономии Мэрилендского университета, который руководил проектом.
Астрономы считают, что их выводы подчеркивают необходимость бдительности и лучших возможностей обнаружения подобных угроз.
Они использовали телескоп Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории в Калифорнии, чтобы исследовать ночное небо на предмет наличия массивных космических камней в рое Тауриды. Йе рассказал:
"Мы воспользовались редкой возможностью, когда этот рой астероидов приблизился к Земле, что позволило нам более эффективно искать объекты, которые могут угрожать нашей планете. Наши выводы показывают, что риск столкновения с крупным астероидом из роя Тауриды намного ниже, чем мы считали, что является отличной новостью для планетарной обороны".
Отмечается, что больше всего астрономы боятся, когда речь идет о планетарной обороне, роя Тауриды, огромного потока материала в Солнечной системе, через который Земля медленно движется каждый год. Предполагается, что он содержит остатки астероида или кометы диаметром 100 км, которые распались около 20 000-30 000 лет назад. Предположительно, некоторые из этих остатков, возможно, являются космическими камнями "километрового класса".
"Судя по нашим выводам, родительский объект, который изначально создал рой, вероятно, был ближе к 10 километрам в диаметре, а не был массивным 100-километровым объектом. Хотя нам все еще нужно быть бдительными в отношении столкновений с астероидами, мы, вероятно, можем спать спокойнее, зная эти результаты", - сказал Йе.
Новости об астероидах
Существует небольшой риск того, что астероид "Бог Хаоса" Апофис может врезаться в Землю во время сверхблизкого сближения с планетой в 2029 году. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования. Вероятность такого катастрофического столкновения составляет более одного на миллиард, однако исследователи не могут исключить такое развитие событий еще как минимум три года.