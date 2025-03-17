Таблички документируют различные государственные действия, включая поставки и расходы, охватывая все: от рыбы и скота до зерна, тканей и драгоценных камней.

Археологи обнаружили древние глиняные таблички возрастом около 4000 лет, которые являются старейшим осязаемым доказательством существования первой в мире империи — Аккадии и раскрывают секреты ее удивительно подробной и обширной бюрократической системы.

Как пишет InterestingEngineering, найденные глиняные таблички представляют собой государственные архивы Гирсу, древнего шумерского города, ныне известного как Телло в Ираке. Таблички были найдены в руинах здания государственного архива.

Эти архивы документируют период между 2300 и 2150 годами до нашей эры, когда Гирсу находился под властью аккадской династи, и предоставляют первые конкретные доказательства управления Аккадской империии.

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Государственные таблички для ведения записей были написаны клинописью. Они документируют различные государственные действия, включая поставки и расходы, охватывая все: от рыбы и скота до зерна, тканей и драгоценных камней.

"Они записывают абсолютно все. Если овца умрет на самом краю империи, это будет отмечено. Они одержимы бюрократией", — отмечает Себастьян Рей, куратор Британского музея.

Помимо товаров, таблички также документируют население, включая имена и профессии мужчин, женщин и детей, демонстрируя всеобъемлющую систему, похожую на перепись.

Они также раскрывают важную роль женщин в аккадском обществе. В частности, эксперты утверждают, что, несмотря на преимущественно патриархальный характер этого общества, женщины занимали важные должности, включая верховных жриц.

Более того, таблички раскрывают множество профессий в аккадском обществе, от квалифицированных, таких как резчики по камню, до, чернорабочих, таких как подметальщики храмов.

Интересно, что некоторые из табличек содержали архитектурные чертежи, планы полей и карты каналов, что подчеркивает высокий уровень планирования и документирования в аккадской администрации.

Ранее ученые сделали шокирующее открытие, вероятно, доказав существование Ноева ковчега и установив его месторасположение.

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