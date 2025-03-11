Ученые утверждают, что обнаружили местонахождение Ноева ковчега

Ученые собираются продолжить исследование, чтобы точно подтвердить свою теорию.

Ученые сделали шокирующее открытие, которое вызвало волнение среди археологического сообщества. Группа исследователей, вероятно, доказала существование Ноева ковчега, пишет The Sun.

Специалисты из группы по исследованию горы Арарат утверждают, что они нашли настоящий Ноев ковчег. Формация Дюрупинар, 164-метровая геологическая структура из лимонита, ранее была местом, где исследователи надеялись доказать библейскую историю, поскольку ее форма напоминает корабль, а размеры повторяют описание лодки в Библии.

В издании напомнили, что согласно религиозному тексту, ковчег был "длиной в триста локтей, шириной в пятьдесят локтей и высотой в тридцать локтей". Это совпадает с размерами формации Дюрупинар.

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Объект находится в 30 километрах к югу от вершины горы Арарат, возле границы Турции и Ирана. По словам ученых, именно там и находится Ноев ковчег.

После сбора образцов горной породы и почвы, а затем последующей отправки их на экспертизу в Стамбульский технический университет выяснилось, что они содержат следы глиноподобных материалов, морских отложений и остатков морепродуктов, в том числе моллюсков. Выяснилось, что возраст материалов составляет от 3500 до 5000 лет, что совпадает с периодом энеолита, который длился с 5500 по 3000 год до нашей эры. Именно этот период связан с эпохой библейского потопа, описанного в книге Бытия.

"Согласно полученным результатам, можно предположить, что в этом регионе человеческая деятельность велась с эпохи энеолита. Важным итогом симпозиума стало решение о проведении дополнительных исследований в Куди и Арарате, известных как Месопотамский регион", - рассказал журналистам ведущий автор исследования доктор Фарук Кайя.

Ученые подчеркнули, что обнаружение морских веществ и моллюсков в образцах говорит о том, что формация Дюрупинар когда-то находилась под водой. Исследователи не исключают, что этом мог быть и катастрофический потоп, который описывался в Библии.

"Наши исследования показывают, что в этом регионе в тот период существовала жизнь и что в какой-то момент он был покрыт водой, что усиливает возможность того, что произошло катастрофическое событие огромного масштаба", - говорится в заявлении ученых.

В издании добавили, что гора Арарат, самая высокая точка в Турции, долгое время считалась местом, где покоился Ноев ковчег. Новое исследование оживило дискуссию о месте, которое впервые было обнаружено курдским фермером в 1948 году.

Многие ученые были уверены, что эта история является мифом. Тем не менее новое исследование подтверждает, что Ноев ковчег мог существовать.

Другие исследования ученых

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