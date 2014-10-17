Twitter запустил сервис для прослушивания музыки

Слушать музыку можно в фоновом режиме, продолжая просматривать твиты, сообщает Новое Время со ссылкой на блог Twitter.

Внедрение новой функции стало возможным благодаря партнерству со стриминговыми сервисами. Первым партнером стал облачный сервис SoundCloud.

Читайте такжеФранцузский Twitter запустил систему денежных переводов

Сейчас Audio Card работает в тестовом режиме, но вскоре станет доступным для всех пользователей соцсети, по мере заключения сделок с новыми партнерами.

Функция прослушивания аудио доступна для устройств на iOS и Android.

Ранее компания Facebook представила новую функцию под названием Safety Check, которая предназначена для уведомления друзей и родственников в случае стихийного бедствия. Идея создания такого инструмента возникла после того, как в 2011 году Япония пострадала от землетрясения и цунами.