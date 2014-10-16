Facebook запустила функцию для связи в случае стихийного бедствия

Идея создания такого инструмента возникла после того, как в 2011 году Япония пострадала от землетрясения и цунами. Тогда многие люди не могли связаться с родственниками, чтобы успокоить их. Именно эту задачу и выполняет функция Safety Check, пишет ITC.ua.

Читайте такжеВ Facebook можно будет общаться анонимно

Когда система обнаруживает, что пользователь находится поблизости от стихийного бедствия, она выдаст запрос: «Вы в безопасности?». Пользователь сможет ответить, что с ним все хорошо, нажав кнопку «Я в безопасности». Тем самым он уведомит своих друзей и родственников, что им нечего переживать о его благополучии. Аналогично, пользователь может узнать, находятся ли в безопасности его друзья. Также можно просмотреть список друзей, чтобы узнать, кто из них находится в зоне бедствия.