В СБУ попросили украинцев не пользоваться ВКонтакте

В СБУ попросили украинцев не пользоваться российскими соцсетями, в частности, ВКонтакте, заявил советник главы МВД Маркиян Лубкивский в эфире телеканала "112 Украина" .

"Мы убеждены, что сегодня российские социальные сети являются элементом давления и влияния на наших граждан. Мы утверждаем с полной ответственностью, что та ситуация, которая имела место с украинскими военнослужащими и с украинскими срочниками, она была взбудоражена именно в сети "ВКонтакте", мы просим всех украинцев, всех наших граждан быть осторожными, не пользоваться этими сетями, поскольку сейчас в этой ситуации она является элементом информационной войны против Украины", - подчеркнул Лубкивский.

Напомним, в понедельник несколько сотен солдат срочной службы Нацгвардии покинули свое место в Новых Петровцах и отправились пешком в Киев, чтобы провести акцию протеста у стен Администрации президента. Солдаты выкрикивали "Дембель" и "Нет провокациям".

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Солдаты требовали сообщить им дату подписания указа о демобилизации, срок которой уже закончился. Военные разошлись после того, как заместитель главы администрации Геннадий Зубко пообещал предметно обсудить этот вопрос после встречи президентов Украины и России в Милане 16-17 октября.

Кроме того, подобные акции протестов срочники провели в Днепропетровске и Харькове. Позже генпрокурор Ярема заявил, что военная прокуратура открыла уголовное производство в отношении командиров солдат, которые митинговали возле здания АП. Также стало известно, что срочников, митингующих у стен АП с требованием демобилизации, переведут на контрактную службу.

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Стоит отметить, что соцсеть "ВКонтакте" вошла в реестр Роскомнадзора как "организатор распространения информации" и теперь будет предоставлять правоохранительным органам информацию о своих пользователях. Ранее ряд украинских и российских СМИ уже сообщали, что "ВКонтакте" передает данные о пользователях ФСБ России.