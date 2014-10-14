СБУ: Протесты срочников организовало 18-е управление ФСБ

Военнослужащие Национальной гвардии, которые вчера вышли протестовать под АП, стали жертвами кукловодов с иностранной спецслужбы, сказал советник Председателя СБУ Маркиян Лубкивский в эфире 5 канала.

По его словам, СБУ имеет неопровержимые доказательства, что вчерашняя акция с привлечением военнослужащих Национальной гвардии Украины підбурювалась извне, российскими спецслужбами, в частности 18-ым центром ФСБ, который планирует и пытается организовать информационные атаки против Украины.

Лубкивский подчеркнул, что протестные акции, по замыслу кукловодов, планировались в Харькове, Херсоне, Николаеве, Запорожье, Одессе, Виннице, Днепропетровске и Павлограде.

«Идея была сделать эти акции массовыми, но благодаря совместным действиям Службы безопасности Украины и Министерству внутренних дел их удалось упредить и нейтрализовать», - сказал Лубкивский.

Читайте такжеПрокуратура завела дело на бойцов Нацгвардии за митинг под АПОн рассказал, что российские спецслужбы применяют очень простую схему: во время крупных праздников или принятия важных решений в парламенте збурюється ситуация с помощью неизвестных парней, а потом это видео тиражируется российскими СМИ.

Лубкивский рассказал, что провокация с нацгвардейцами подстрекалась через социальную сеть «ВКонтакте». Через группы "Сопротивление Новороссии» и «Антимайдан» в течение последних недель распространялась призывы к протесту против "нацистского марша", против «бандеровского беспредела» и т.д.

Выявлены несколько наиболее активных групп: «Жизнь солдата», «ДМБ Солдаты», «Клуб78497335» и т.д.

Советник главы СБУ рассказал, что администраторами этих групп являются граждане Российской Федерации, в основном из Санкт-Петербурга - «Ксенечка Федорова», «Александр advokat Уланев» и другие.

«Срочники оказались просто жертвами этой провокации. Мы просим быть максимально осторожными. Идите из этой сети («ВКонтакте»)», - сказал Лубкивский.