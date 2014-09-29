В Китае частично заблокировали Instagram и сервис микроблогов Weibo

Власти Китая частично заблокировали сервис Instagram и местный аналог Twitter — Weibo — из-за продолжающихся вторые сутки выступлений жителей Гонконга. С вечера 28 сентября пользователи могут только зайти на свои страницы, однако разместить фотографии и обновить ленту новостей им не удается. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

За день до этого пользователи выкладывали в сеть фотографии и сообщения о ходе акции протеста. В частности, о том, что полицейские применяли против демонстрантов слезоточивый газ. Сообщения отмечали хэштегом #occupycentral. Позже он был внесен в черный список.

Читайте такжеВ Гонконге продолжаются масштабные акции протеста за независимые выборы

За время протестов было арестовано более 70 человек в возрасте от 16 до 58 лет. Общее количество пострадавших не уточняется.

26 сентября на улицы Гонконга вышли около 80 тысяч человек. Они отстаивают право самостоятельно избирать местную власть. Пекин согласился пойти на уступки и пообещал Гонконгу предоставить такую возможность в 2017 году. Однако выдвинул условие, что всех кандидатов, за которых жители Гонконга смогут отдать свои голоса, будут предварительно одобрены выборщиками из Китая. В Гонконге с такими условиями не согласны, требуя полной демократизации голосования.