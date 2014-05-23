Иранcкий суд постановил заблокировать Instagram - СМИ

Суд Ирана постановил заблокировать на территории страны социальную сеть Instagram. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает Lenta.ru со ссылкой на иранское агентство Mehr News.

Постановление было вынесено для обеспечения неприкосновенности личной жизни граждан. Тем не менее, окончательно решение должно принять министерство связи. Доступ к приложению в настоящий момент остается открытым.

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В мае появились сообщения о блокировке другого интернет приложения — популярного мессенджера WhatsApp. Однако вскоре официальный Тегеран опроверг эту информацию.