Иранcкий суд постановил заблокировать Instagram - СМИ
14:53, 23 мая 2014Наука и IT
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Таким образом власти Ирана хотят обеспечить неприкосновенность личной жизни своих граждан.
Иранcкий суд постановил заблокировать Instagram / play.google.com
Суд Ирана постановил заблокировать на территории страны социальную сеть Instagram. Об этом в пятницу, 23 мая, сообщает Lenta.ru со ссылкой на иранское агентство Mehr News.
Постановление было вынесено для обеспечения неприкосновенности личной жизни граждан. Тем не менее, окончательно решение должно принять министерство связи. Доступ к приложению в настоящий момент остается открытым.
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В мае появились сообщения о блокировке другого интернет приложения — популярного мессенджера WhatsApp. Однако вскоре официальный Тегеран опроверг эту информацию.
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