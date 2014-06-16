Ученые обнаружили в мантии Земли достаточно воды для трех Мировых океанов

На исследование ученых, опубликованное в журнале Science, и в сокращенной версии на сайте New Scientist, ссылается Лента.ру.

По данным, полученным учеными, вода содержится на глубине около 700 километров от поверхности Земли в породе рингвудит в мантии. Содержание воды превышает объем трех земных Мировых океанов. Исследователи наблюдали более 500 землетрясений, от которых две тысячи сейсмографов зафиксировали акустические колебания. Их характер и продолжительность свидетельствуют в пользу того, что породы, их проводящие, насыщены водой.

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Рингвудит — модификация оливина с повышенным содержанием воды. Сам минерал образуется при высоких температурах и содержится в большом количестве в мантии Земли. Сейсмографы ученых позволили установить существование переходного слоя между оливином в верхней мантии и более глубокими слоями мантии, который состоит, предположительно, из рингвудита, из которого под действием высокого давления выделяется вода.

Открытие ученых подтверждает то, что вода образовалась на ранних этапах образования Земли глубоко в ее недрах, а не в результате бомбардировки поверхности планеты кометами, как считалось ранее.