На Земле ”Союз” встречали 17 вертолетов и самолетов и 7 эвакуационных машин

Капсула с экипажем 15-й экспедиции Международной космической станции (МКС) Олегом Котовым, Федором Юрчихиным и первым малайзийским космонавтом Шейхом Музафаром Шукором приземлилась в воскресенье, передает телеканал "Вести".

Ф.Юрчихин и О.Котов, проработали на орбите более 196 суток. Малайзийский космонавт прилетел на орбиту 11 дней назад вместе с экипажем МКС-16 - Юрием Маленченко и Пегги Уитсон.

Корабль "Союз" с тремя космонавтами на борту в 11:15 мск отстыковался от МКС. Сразу после отделения от станции включилась автоматическая программа, которая должна была более трех часов вести "Союз" к запланированному месту посадки севернее казахстанского города Аркалык.

За 50 минут до посадки на высоте около 350 км двигатель корабля начал работать на торможение. В результате космический аппарат сошел с орбиты и начал управляемый спуск на Землю. Парашют раскрылся на высоте около 10 км.

Однако, после его раскрытия корабль был переведен на траекторию баллистического спуска, что означает изменение района посадки. Капсула коснулась земли в 200 км от намеченной точки к северу от Аркалыка, отмечает РБК.

На Земле посадку космического корабля обеспечивали 17 российских вертолетов и самолетов и 7 поисково-эвакуационных машин. Всего было задействовано 250 гражданских и военных сотрудников службы поиска и спасания. Были предусмотрены все варианты, включая аварийное приземление космонавтов даже вне пределов территории России.

Сейчас на орбите остаются экипаж МКС-16 - Ю.Маленченко и П.Уитсон. Вместе с ними находится третий член экипажа МКС-15 - Клейтон Андерсон, который должен вернуться на Землю на шаттле Discovery в начале ноября. Сам запуск американского комического корабля намечен на 23 октября с.г. В воскресенье представители NASA заявили о начале обратного отсчета перед стартом шаттла к МКС.