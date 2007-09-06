Рейтинг ”идеальных” автомобилей, купленных осенью 2006 г.
В исследовании участвовали 24 тыс. американцев
Американская консалтинговая компания AutoPacific опубликовала рейтинг самых "идеальных" автомобилей страны, который составлен по результатам опросов владельцев машин. В текущем году в исследовании приняло участие более 24 тысяч человек, купившие свои автомобили в период с сентября по декабрь 2006 года. В ходе опроса респонденты должны были ответить на вопрос о том, насколько приобретенный ими автомобиль, соответствует их ожиданиям.
В итоге победителем среди автопроизводителей была признана марка Hyundai, которая занимает в этом рейтинге первое место уже второй год подряд. В своих классах наиболее соответствующими ожиданиям своих владельцев были признаны модели NF, Elantra, Tucson и Entourage. Всего же в рейтинг попало 12 американских марок, шесть европейских, пять японских и четыре корейских.
Итоговый список самых "идеальных" автомобилей по категориям выглядит следующим образом:
Дорогой автомобиль сегмента "премиум" - Mercedes-Benz S-Class
Доступный автомобиль сегмента "премиум" - Infiniti G35
Полноразмерный автомобиль - Mercury Montego
Дорогой полноразмерный автомобиль - Mercury Grand Marquis
Дорогой среднеразмерный автомобиль - Lincoln MKZ
Доступный среднеразмерный автомобиль - Hyundai Sonata
Среднеразмерный автомобиль - Saturn Aura
Имиджевый компактный автомобиль - Audi A3
Компактный автомобиль - Hyundai Elantra
Дорогой спортивный автомобиль - Porsche Cayman
Спортивный автомобиль - Porsche Boxster
"Почти спортивный" автомобиль - Ford Mustang и Volkswagen Eos
Экономичный автомобиль - Toyota Yaris
Внедорожники, пикапы и минивэны:
Пикап - Nissan Titan
Дорогой внедорожник - Land Rover Range Rover
Полноразмерный внедорожник - Ford Expedition и Chevrolet Suburban
Дорогой среднеразмерный кроссовер - Ford Edge
Среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V
Компактный кроссовер - Hyundai Tucson
Минивэн - Hyundai Entourage