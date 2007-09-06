Рейтинг ”идеальных” автомобилей, купленных осенью 2006 г.

Американская консалтинговая компания AutoPacific опубликовала рейтинг самых "идеальных" автомобилей страны, который составлен по результатам опросов владельцев машин. В текущем году в исследовании приняло участие более 24 тысяч человек, купившие свои автомобили в период с сентября по декабрь 2006 года. В ходе опроса респонденты должны были ответить на вопрос о том, насколько приобретенный ими автомобиль, соответствует их ожиданиям.

В итоге победителем среди автопроизводителей была признана марка Hyundai, которая занимает в этом рейтинге первое место уже второй год подряд. В своих классах наиболее соответствующими ожиданиям своих владельцев были признаны модели NF, Elantra, Tucson и Entourage. Всего же в рейтинг попало 12 американских марок, шесть европейских, пять японских и четыре корейских.

Итоговый список самых "идеальных" автомобилей по категориям выглядит следующим образом:

Дорогой автомобиль сегмента "премиум" - Mercedes-Benz S-Class

Доступный автомобиль сегмента "премиум" - Infiniti G35

Полноразмерный автомобиль - Mercury Montego

Дорогой полноразмерный автомобиль - Mercury Grand Marquis

Дорогой среднеразмерный автомобиль - Lincoln MKZ

Доступный среднеразмерный автомобиль - Hyundai Sonata

Среднеразмерный автомобиль - Saturn Aura

Имиджевый компактный автомобиль - Audi A3

Компактный автомобиль - Hyundai Elantra

Дорогой спортивный автомобиль - Porsche Cayman

Спортивный автомобиль - Porsche Boxster

"Почти спортивный" автомобиль - Ford Mustang и Volkswagen Eos

Экономичный автомобиль - Toyota Yaris

Внедорожники, пикапы и минивэны:

Пикап - Nissan Titan

Дорогой внедорожник - Land Rover Range Rover

Полноразмерный внедорожник - Ford Expedition и Chevrolet Suburban

Дорогой среднеразмерный кроссовер - Ford Edge

Среднеразмерный кроссовер - Honda CR-V

Компактный кроссовер - Hyundai Tucson

Минивэн - Hyundai Entourage

Автолента