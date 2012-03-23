Малообеспеченные должны подать заявки на бесплатные цифровые тюнеры

Малообеспеченные украинцы до 1 июля должны подать заявки на бесплатное получение цифровых ТВ-тюнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Александр КУРДИНОВИЧ.

По его словам, в первой декаде апреля будет известен победитель тендера на поставки цифровых телетюнеров или сет-топ-боксов, необходимых для перехода на цифровое телевидение.

В то же время А.КУРДИНОВИЧ выразил убеждение, что в ближайшее время также будет объявлен тендер для операторов почтовой связи, которые будут осуществлять доставку телетюнеров.

Он напомнил, что 21 марта Кабинет министров Украины принял постановление «Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения населения средствами принятия сигналов цифрового телерадиовещания», разработанное Госкомтелерадио Украины. Согласно этому постановлению телетюнеры для цифрового телевидения социально малозащищенные граждане получат бесплатно. Госбюджетом на 2012 год на эти цели предусмотрено 350 млн. 120 тыс. грн. В этом году планируется обеспечить телетюнерами 685-695 тыс. семей.

«Тендер покажет, на какое количество фактически хватит денег, чтобы обеспечить людей» - сказал А.КУРДИНОВИЧ.

Он также напомнил, что бесплатные телетюнеры смогут получить, в частности, инвалиды первой и второй группы; инвалиды войны третьей группы; лица из семей, имеющих ребенка-инвалида, при условии, что ребенок проживает вместе с семьей; лица из малообеспеченных семей, которые получают государственную помощь с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи по Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям», и лица, которые получают субсидию для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на протяжении отопительного периода 2011-2012 годов.

А.КУРДИНОВИЧ отметил, что для получения этих телетюнеров соответствующие категории граждан до 1 июля 2012 года должны обратиться в местные управления труда и социальной защиты населения.

Со следующей недели, сообщил А.КУРДИНОВИЧ, в Украине начнется информационная кампания по бесплатному получению телетюнеров, а с 26 марта в Госкомтелерадио будет работать телефон горячей линии: 239-61-09.

«Доставка телетюнеров гражданам будет осуществляться по почте по мере поступления заявлений в органы социальной защиты и формирования списков местными государственными администрациями» - сообщил А.КУРДИНОВИЧ.

Одной семье будет выдаваться только один телетюнер, независимо от количества телевизоров.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2012 года председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимир МАНЖОСОВ заявил, что Украина завершила первый этап перехода от аналогового к цифровому телевидению. Компания «Зеонбуд» развернула сеть на территории всей страны и уже передает цифровой сигнал 22 телекомпаний в тестовом режиме.

Справка УНИАН. Правительственная программа развития цифрового телевидения была утверждена постановлением Кабинета министров Украины от 26 ноября 2008 года № 1085 "Об утверждении Государственной программы внедрения цифрового телерадиовещания».

Бюджет программы - 4,3 млрд. грн. При этом из государственного бюджета предусмотрено выделить только 8,95 млн. грн. Остальные деньги - за счет инвестиций и других источников.

Программой предусмотрено до 2015 года ввести в полосах частот 174-230 Мгц и 470-862 Мгц радиотехнологии цифрового телерадиовещания стандарта DVB-T.