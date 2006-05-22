Компактный Rolls-Royce будет готов к 2010 году (фото)

Английская компания Rolls-Royce представит новый компактный седан в 2009 или начале 2010 года, сообщает Autoweek.com. Такое заявление сделал глава европейского и ближневосточного отделений компании Аксель Обермюлер (Axel Obermuller).

Ожидается, что новая модель будет построена на платформе BMW 7-Series, однако по своим характеристикам и уровню комплектации она превзойдет флагмана баварской компании. При этом, цена компактного Rolls-Royce все же будет значительно ниже стоимости седана Phantom.

В ближайшем будущем английская марка намерена увеличить объем продаж своих автомобилей за счет новых моделей. Помимо компактного седана, модельный ряд Rolls-Royce через год пополнится роскошным кабриолетом, в основу которого ляжет концептуальный 101EX. Позднее, на его базе будет создано четырехместное купе.

Лента.ру