Microsoft запатентовала определитель номера по голосу

Компания Microsoft запатентовала систему распознавания человеческого голоса для определения телефонного номера. Судя по описанию, система идентична методу узнавания собеседника по голосу человеческим мозгом, сообщает The Inquirer.

Разработка будет анализировать голос звонящего и сравнивать его с акустическими характеристиками предыдущих собеседников из базы примеров. В том случае, если в базе не найдется аналогичных характеристик, звонящий будет идентифицирован как новый абонент, а данные его голоса будут записаны.

Система будет идентифицировать звонящего после получения примера голоса. Либо звонящий будет вынужден сказать "Привет" еще до соединения с абонентом, либо индентификация будет происходить уже после установки соединения. Когда технология будет реализована, пока не сообщается.

Лента.ру