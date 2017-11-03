Телескоп ALMA обнаружил холодный пылевой пояс возле ближайшей к Солнцу звезды (видео)

Телескоп ALMA в Чили зарегистрировал пыль в окрестностях ближайшей к Солнечной системе звезды: Проксимы Центавра. Свечение холодной пыли наблюдалось на расстоянии от одной до четырех астрономических единиц от звезды, то есть от одного до четырех расстояний от Земли до Солнца.

Результаты работы представлены в статье “ALMA Discovery of Dust Belts Around Proxima Centauri”, которая публикуется в Astrophysical Journal Letters, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории (ESO).

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Отмечается, что данные наблюдения говорят о возможном существовании еще более холодного пылевого пояса, а может быть и многокомпонентной планетной системы. В Солнечной системе присутствуют похожие структуры значительно большего размера; считается, что такие пояса состоят из каменных и ледяных частиц, которым не удалось сконденсироваться в планеты.

“Пыль вокруг Проксимы – очень важная находка. После открытия землеподобной планеты Проксима b это первое свидетельство существования у ближайшей к Солнцу звезды многокомпонентной планетной системы, а не просто одиночной планеты”, - рассказывает основной автор нового исследования Гиллем Англада из Института астрофизики Андалусии (CSIC) в Гранаде (Испания).

Наблюдения показывают, что большая часть пыли сосредоточена в поясе на расстоянии в несколько сот миллионов километров от Проксимы и такой же протяженности. Общая масса пыли в этом поясе составляет примерно одну сотую часть массы Земли, а ее температура оценивается в –230 градусов Цельсия, что близко к температуре пояса Койпера в Солнечной системе.

Данные, полученные на ALMA, позволяют также предположить, что вокруг Проксимы имеется и другой, еще более холодный пылевой пояс вдесятеро дальше первого. Если это так, то природа этого пояса, очень холодного и расположенного вдалеке от более холодной и слабой, чем Солнце, звезды, загадочна. Оба пояса гораздо дальше от Проксимы, чем планета Проксима b, орбита которой отстоит от материнской звезды всего на четыре миллиона километров.

“Эти наблюдения говорят о том, что Проксима Центавра, возможно, имеет многокомпонентную планетную систему с богатой историей взаимодействий, которые и привели к формированию пылевого пояса. Информацию о положениях других, пока не обнаруженных планет этой системы могут дать дальнейшие исследования”, - считает Гиллем Англада.

Как сообщается на сайте ESO, пылевые пояса – это остатки вещества, которое не сконденсировалось в более массивные тела, такие как планеты. Размеры каменных и ледяных частиц в этих поясах могут быть разными: от мельчайших пылевых зерен меньше миллиметра в поперечнике до астероидов многокилометрового диаметра.

Проксима Центавра – ближайшая к Солнцу звезда, слабый красный карлик, расположенный всего в четырех световых годах от нас в южном созвездии Центавра (Кентавра). Вокруг него вращается похожая размером на Землю планета Proxima b, обнаруженная в 2016 году – ближайшая к нам внесолнечная планета.