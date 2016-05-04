NASA представило видео образования потоковых арок на Солнце

Сответствующее видео было опубликовано на сайте NASA.

Данные магнитные арки состоят из солнечного вещества, которое выступает над поверхностью солнца.

В то время, как часть солнечного вещества осела обратно, при распаде арки вещество также было выброшено в космос.

Читайте такжеNASA представило изображение магнитного поля Солнца

Данный процесс был снят в ультрафиолете, который невидим для человеческого глаза, и был окрашен в золотистый цвет для облегчения просмотра.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало изображение трансформации гигантской стрелки на поверхности Солнца.