NASA представило видео образования потоковых арок на Солнце
01:19, 04 мая 2016Наука и IT
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Обсерватория солнечной динамики представила видео образования вытягивающихся потоковых арок на Солнце.
Процесс образования арок был снят в ультрафиолете / NASA/SDO
Сответствующее видео было опубликовано на сайте NASA.
Данные магнитные арки состоят из солнечного вещества, которое выступает над поверхностью солнца.
В то время, как часть солнечного вещества осела обратно, при распаде арки вещество также было выброшено в космос.
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Данный процесс был снят в ультрафиолете, который невидим для человеческого глаза, и был окрашен в золотистый цвет для облегчения просмотра.
Ранее УНИАН сообщал, что NASA опубликовало изображение трансформации гигантской стрелки на поверхности Солнца.
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