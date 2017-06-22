В Солнечной системе допустили существование второго Марса

Астрономы из Аризонского университета допустили существование в Солнечной системе десятой планеты, по размерам и массе сравнимой с Марсом. Исследование направлено на публикацию в The Astronomical Journal, о нем сообщает New Scientist.

Похожая на Марс планета располагается в поясе Койпера — области Солнечной системы, находящейся за орбитой Нептуна и содержащей множество ледяных небесных тел.

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Проведенные учеными расчеты показывают, что десятая планета может быть удалена от Солнца на расстояние 50 астрономических единиц, а ее орбита наклонена к плоскости эклиптики на восемь градусов. Небесное тело оказывает возмущение на известные объекты из пояса Койпера и, скорее всего, в древности находилось ближе к Солнцу.

В настоящее время в Солнечной системе официально насчитывается восемь планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. В январе 2016 года американские ученые обнаружили свидетельства существования девятой планеты, по своим характеристикам напоминающую Нептун, но удаленную от Солнца на расстояние 600-1200 астрономических единиц.