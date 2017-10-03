Знаменитая ученая из Украины, работающая в Швейцарии, получила индийскую математическую премию
Украинка решила задачу, над решением которой ученые работали несколько столетий.
Украинка Марина Вязовская из Швейцарского федерального технологического института (Лозанна, Швейцария) будет удостоена премии SASTRA Ramanujan Prize 2017 года, передает Радио Свобода.
Премию индийского университета SASTRA основали в 2005 году и ежегодно присуждается за выдающийся вклад молодых математиков в сферы, на которые повлиял ученый из Индии Сриниваса Рамануджан. Возрастное ограничение на премию установлено на уровне 32 лет, поскольку Рамануджан много достиг к такому возрасту, отмечают газеты.
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По информации, премию будут вручать 21-22 декабря 2017 года на Международной конференции по теории чисел в университете SASTRA в Кумбаконаме, родном городе Рамануджана. Размер премии составляет 10 тысяч долларов. В прошлом лауреатами становились представители самых престижных университетов мира.
Марина Вязовская - одаренный математик, которая сделала вклад в ряд фундаментальных проблем в теории чисел.
Ранее в этом году ученый получила одну из самых престижных математических премий мира – «Премию Салема 2016», которую по значимости приравнивают к Нобелевской премии. Украинка решила задачу, над решением которой ученые работали несколько столетий.
Вязовская родилась в Киеве, где получила степень бакалавра математики. Над дипломом магистра математик работала в Германии.