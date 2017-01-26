Украинская ученая получила международную математическую премию

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, комиссия присудила премию Вязовской за ее открытие мирового уровня – по наиболее плотной упаковке шаров в 8 и 24-мерном пространствах с использованием методов модульных форм.

В МОН напоминают, что в 2016-м математик решила задачу, над решением которой ученые работали несколько веков: упаковка шаров в 8-мерном пространстве и в соавторстве — в 24-мерном. Иначе говоря, ученая нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве. Ранее задача упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями.

"Об упаковки шаров - на самом деле эту задачу легко понять, - объясняет ученая изданию The Ukrainians. - У нас есть ящик, и надо положить в него как можно больше шаров одинакового радиуса. Многое зависит от объема ящика. Нам надо найти константу, зависимость между объемом коробки и количеством шаров, которые туда можно положить".

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Вязовская окончила Киевский естественно-научный лицей № 145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010-м защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины по теме «Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы на сфере», а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию «Модулярные функции и особые циклы».

Справка УНИАН. Премия Салема учреждена Адрианой Салем, вдовой французского математика греческого происхождения Рафаэля Салема (1898-1963). С 1968 года премией награждаются математики, отличившиеся в области исследований, которой интересовался Салем, прежде всего работами, связанными с рядами Фурье (способ представления произвольной сложной функции суммой более простых).